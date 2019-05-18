Соратник Навального Волков находится в ОВД «Даниловский», никаких документов на данный момент не оформлено – адвокат

Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков находится в ОВД «Даниловский», никаких документов на данный момент не оформлено. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист ФБК Александр Помазуев.

«Леонид Волков сейчас находится в ОВД по Даниловскому району города Москвы. Пока никакие протоколы, даже протокол доставления не составлен», — сказал адвокат.

Причину задержания, добавил А.Помазуев, объясняют в отделении полиции только на словах.

«Говорят, что это связано с акциями протеста против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года. Причину, по которой применили задержание, хотя Леонид Волков всегда исправно по повесткам являлся, тоже не называют. Говорят, что вот пришла команда, поэтому задерживали. Хотя закон таких оснований не предусматривает. Говорят, что задержали для составления протокола, хотя точно известно, что протокол ранее составлялся и, более того, материалы направлялись в суд, но суд по 9 сентября 2018 года их возвращал», — рассказал адвокат.

А.Помазуев добавил, что оформление материалов намечено на 15 часов. По его словам, уже сегодня может состояться судебное заседание.