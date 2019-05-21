Китайская корпорация Huawei получила временную лицензию на ведение бизнеса в США

Разрешение выдано на 90 дней – до 19 августа. Оно распространяется на саму компанию и ее подразделения. Это необходимо для поддержания работы операторов связи уже проданного оборудования и мобильных устройств китайского производителя. – пояснил министр торговли США Уилбур Росс, — его цитирует Reuters.

Ранее сообщалось, что из-за прекращения сотрудничества Google с китайской компанией, на смартфонах Huawei перестанет обновляться Андроид.