Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов призвал руководство Коммерсанта вспомнить закон о СМИ после увольнений журналистов. «В законе ясно прописаны права и обязанности журналистов, гарантии их независимости и ответственности перед своей аудиторией», — подчеркнул Федотов. «Одновременно мы обращаемся к владельцам издания – воздержание от вмешательства в дела редакции это хороший тон и залог успехов», — добавил глава СПЧ.

Напомним, — Коммерсант вынужденно покинули специальный корреспондент Иван Сафронов и редактор Максим Иванов, авторы статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В знак протеста против этого решения уволился весь отдел политики издания.