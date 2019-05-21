Основатель Huawei: Компания против мер изоляции, но готова справиться с запретами

Эту позицию озвучил основатель Huawei Жёнь Чжэнфэй, комментируя решения американской администрации.

Основатель компании также отметил, что Huawei «не собирается отказываться от американских комплектующих, но если возникнет их дефицит, то существуют запасные варианты».

Кроме того, Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают компанию Huawei, а введенные ими ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.

Ранее Министерство торговли внесло Huawei в черный список. Компанию подозревают в деятельности, которая идет вразрез с национальной безопасностью и внешней политикой США. После этого компании Huawei разрешили временно возобновить работу в США и выдали лицензию на три месяца.