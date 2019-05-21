На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты, равно как и те команды, которые останутся в элитном дивизионе на будущий сезон. В матчах между аутсайдерами и произошли главные сенсации дня.

В кои то веки внимание было приковано не к грандам мирового хоккея. Сборные Франции и Великобритании решали, кто из них отправится в группу В. Французы, которые не так давно побеждали сборную России и выходили в четвертьфинал повели со счетом 3-0, однако затем начали совершать чудовищные ошибки в своей зоне. Британцы сравняли счет, а в овертайме добились победы 4-3 и права остаться в звездной компании. Команда Италии, которая пропустила больше всех на турнире неожиданно переиграла Австрию по буллитам и тоже сохранила место в элите. На фоне этих драм будничной оказалась победа Канады над Данией со счетом 5-0, а также выигрыш шведов у Латвии 5:4. Этот результат означает, что сегодня Швеция и Россия сыграют за первое место в группе. Нашу команду при этом устроит любой результат, кроме поражения в основное время.

Матч между сборными России и Швеции начнется в 21.15. трансляция на Первом канале.