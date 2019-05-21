США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2»

Об этом глава американского Минэнерго говорил в ходе поездки в Киев.

Белый дом самостоятельно санкции против строительства газопровода из России в Германию готовить не будет. Администрация США ждет законопроект от Палаты представителей и Сената. Впрочем, министр энергетики Рик Перри дал понять, что саму идею руководство поддерживает.

Вашингтон не раз критиковал «Северный поток – 2» и обещал проблемы европейским участникам проекта, как компаниям, так и физлицам. Как напоминает ТАСС, США ранее заявляли о готовности поставлять в Старый свет сжиженный природный газ.

На встрече с украинским руководством Перри также призвал Киев развивать собственные ресурсы, чтобы перед наступлением зимы иметь в хранилище достаточно газа. Президент Украины Владимир Зеленский на той же встрече назвал США мощным и очень серьезным партнером в преодолении агрессии и России и попросил об усилении санкционного режима.

Угрозы ввести санкции против «Северного потока – 2» в Москве ранее сравнили с рейдерством и рэкетом на международном уровне.