Теперь инвалидам не придется нести в Бюро медико-социальной экспертизы множество справок и лично подавать заявление.

Направление на медико-социальную экспертизу будет передаваться медицинской организацией в форме электронного документа.

С 1-го октября копии протокола освидетельствования и акта экспертизы инвалиды смогут получить дистанционно в электронном виде через единый портал Госуслуг. Там же можно будет обжаловать решение медико-социальной экспертизы, — сообщает Интерфакс.