Суд в Балашихе приговорил к 10 месяцам исправительных работ эксперта по делу о так называемом «пьяном мальчике»

Михаил Клейменов нашел у погибшего под колесами автомобиля шестилетнего ребенка алкоголь.

Клейменова осудили по статье о халатности. Согласно приговору, при заборе крови у сбитого в Балашихе шестилетнего мальчика он использовал металлический черпак. В результате, как говорится в материалах дела, в посмертных анализах обнаружился этанол в количестве 2,7 промилле. В том числе после этого дело о гибели ребенка в ДТП в Балашихе получило широкий резонанс. Позднее повторные анализы не обнаружили у мальчика следов алкоголя, а Клейменова уволили и привлекли к уголовной ответственности. Вместе с тем отец погибшего ребенка Роман Шимко сообщил, что не согласен с приговором и обжалует его. Кроме того, как передает агентство ТАСС, он уточнил, что эксперта восстановили в должности. При этом Шимко ранее требовал от Клейменова компенсировать моральный вред на сумму в 10 млн рублей.

Шестилетний ребенок погиб в апреле 2017 года после того, как во дворе дома его насмерть сбила машина. Спустя полгода Железнодорожный суд Подмосковья признал виновной в ДТП находившуюся за рулем 31-летнюю Ольгу Алисову. Ее приговорили к трем годам колонии-поселения.