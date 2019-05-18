Защита правозащитника Титиева подала в суд ходатайство об УДО

Защита руководителя филиала правозащитной организации «Мемориал» в Грозном Оюба Титиева подала в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) своего подзащитного. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Петр Заикин.

По словам адвоката, было подано ходатайство в Шалинский городской суд об условно-досрочном освобождении (УДО) в интересах О.Титиева.

«Расчет здесь банальный, так как срок прошел, который дает право на условно-досрочное освобождение. А со стороны Оюба Соломоновича не допускалось каких-либо действий, которые могут трактоваться как нарушение порядка отбывания наказания, то соответственно сторона защиты рассчитывает на то, что ходатайство о условно-досрочном освобождении будет рассмотрено в позитивном ключе и удовлетворено. Потому что посыл, который был у нас изначально, он был направлен именно на получение результата в виде скорейшего освобождения Оюба Соломоновича и воссоединение с семьей», — сказал адвокат.

Приговор 18 марта 2019 года вынес Шалинский районный суд Чечни. Он приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения.

О.Титиева задержали утром 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, у него в машине нашли пакет с веществом растительного происхождения с запахом марихуаны весом примерно 200 г.