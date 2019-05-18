Арест соратника Навального Леонида Волкова был ожидаем – юрист ФБК Жданов

Соратника Алексея Навального Леонида Волкова в собственной машине задержали сотрудники полиции. Этот арест был ожидаемым, — сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов.

«Леонид Волков не так давно вернулся в Москву, можно было предполагать, что его задержат. Мы готовы были к данной ситуации, но все равно это неприятно. Можно было предположить, что это будет сегодня, он говорил, что за ним ведется слежка. У Леонида была даже наготове сумка для административного ареста», — сказал он.

По словам И.Жданова, задержание произошло в собственном автомобиле Леонида Волкова, который находился в Московской области. Сейчас Л.Волков находится в ОВД «Даниловский». Если речь действительно идет о протоколе за митинг против пенсионной реформы, добавил он, то политику может грозить до 30 суток ареста.

Глава юридического отдела ФБК предположил, что данное задержание напрямую связано с предстоящими выборами, которые пройдут в сентябре 2019 года.