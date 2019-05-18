В Москве задержан сопредседатель движения «Голос» Роман Удот

Полиция задержала сопредседателя движения «Голос» Романа Удота по инициативе журналистов НТВ. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

Накануне Роман Удот, по словам Г.Мельконьянца, пришел в полицию по приглашению, где его арестовали. Он стал подозреваемым по делу об угрозе убийством журналистке НТВ, добавил он.

«В марте прошлого года Романа провоцировала съемочная группа НТВ: они преследовали его, снимали, задавали вопросы. Роман написал на эту съемочную группу заявление в полицию, в ответ они на него написали тоже. В итоге заявление Романа ни к чему не привело, а заявление группы НТВ переросло в уголовное дело по угрозе убийством», — сказал он.

По мнению Г.Мельконьянца, это задержание носит «политический характер».

«Мы считаем, что это по политическим мотивам, это преследование Романа из-за его расследования по таким масштабным фальсификациям. Он занимает достаточно активную непримиримую позицию, всегда вел работу по контролю за выборами. И все это происходит накануне старта очередных выборов в сентябре. Романа хотят таким образом вывести просто из строя. Это большая потеря, если Роман не сможет заниматься контролем и участвовать в этом цикле выборов», — подчеркнул Г.Мельконьянц.

По словам Г.Мельконьянца, в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Данное уголовное дело связано с инцидентом в аэропорту «Шереметьево» в марте прошлого года, когда Р.Удот отобрал телефон у журналистки НТВ, которая снимала его и настойчиво просила прокомментировать его отъезд.