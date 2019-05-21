Легендарный австрийский гонщик, трехкратный чемпион мира Формулы-1 Ники Лауда скончался в возрасте 70 лет

В середине 70-х Лауда дважды выигрывал чемпионат мира, пилотируя Феррари. В 1976 году в ранге чемпиона мира он попал в страшную аварию на автодроме в Германии. Его вытащили из машины сильно обгоревшем. В больнице Лауда впал в кому и врачи сомневались, что он вообще выживет, однако спустя 42 дня Ники снова был за рулем и для того, чтобы отстоять титул ему не хватило всего одного очка, при том, что два этапа Лауда пропустил. Ники покинул автоспорт, чтобы основать собственную авиакомпанию, но спустя несколько лет вернулся и снова стал чемпионом мира уже в Макларене. Летом прошлого года он перенес операцию на легких, авария вызвала и другие проблемы со здоровьем. Дважды ему пересаживали почки. Лауда умер в понедельник в кругу родных и близких.



В последние годы Лауда занимал пост председателя наблюдательного совета Мерседес.