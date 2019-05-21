Акционеры «Коммерсанта» объяснили ситуацию с увольнением журналистов подозрением в заказной публикации

Речь идет о материале, в котором сообщалось о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Увольнение журналистов Ивана Сафронова и Максима Иванова не имеет отношения к содержанию статьи о Валентине Матвиенко. Об этом интернет-изданию The Bell заявил председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский. Он утверждает, что ему поступил некий сигнал о том, что материал мог быть заказным. От журналистов потребовали раскрыть источник информации о возможном уходе Матвиенко. При этом, по словам Стрешинского, никакого «подтверждения добросовестности» так и не было представлено. Глава совета директоров считает это свидетельством того, что либо материал действительно был заказным, либо журналисты сами хотели разжечь скандал.

Уволившиеся сотрудники «Коммерсанта» считают, что за этим стоит собственник издательского дома Алишер Усманов. При этом Стрешинский уверяет, что бизнесмен не был в курсе ситуации и не вмешивался в редакционную политику.

В знак протеста против увольнения Сафронова и Иванова из «Коммерсанта» решил уйти весь отдел политики.