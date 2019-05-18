Соратник Алексея Навального Леонид Волков рано утром был задержан в Москве

По его словам, на него хотят составить административный протокол из-за митинга против пенсионной реформы, прошедшего 9 сентября прошлого года.

Бывшего главу предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова доставили в ОВД Даниловский. В своем твиттере он написал, что за его такси, в котором он направлялся рано утром в офис Фонда борьбы с коррупцией, было установлено наружное наблюдение. После этого сотрудники правоохранительных органов, утверждает Волков, остановили машину и начали задавать странные вопросы, а затем задержали его. Навальный, в свою очередь, написал, оппозиционера задерживали со словами «мы вас заждались». Руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади в интервью «Эху» сказал, что дело Волкова после оформления протокола будет передано в Симоновский районный суд. В нем говорится о повторном нарушении при организации митингов. Волкову может грозить от ареста на 30 суток до штрафа в 300 тысяч рублей. В ФБК настаивают на невиновности соратника Навального, объясняя это тем, что в день митинга 9 сентября он не находился в России, а написание сообщения в интернете не считается организацией акций.

В сентябре прошлого года сторонники Навального по всей России провели акцию против повышения пенсионного возраста. Общее число задержанных во всех городах превысило тысячу человек.