Московскую патриархию обвиняют в вырубке редких деревьев и организации свалки под Геленджиком

Активисты считают, что все происходит на территории летней резиденции предстоятеля РПЦ.

На склоне, где сейчас складируется мусор, раньше росла реликтовая сосна пицундская, включенная в Красную книгу России. Как уверяют представители Экологической вахты по Северному Кавказу, деревья были частично вырублены, частично засыпаны строительными отходами.

Свалка в целях маскировки покрыта слоем грунта. Объемы отходов впечатляют. По словам активистов, высота мусорной горы составляет порядка 20 метров. Все это в полукилометре от духовно-культурного центра московской патриархии. Этот центр называют летней резиденцией патриарха Кирилла. РПЦ получила эти земли в безвозмездное пользование почти на 50 лет.

Экологи уверены, что свалка организована именно Московской патриархией, так как завоз отходов на ее территорию можно осуществить только по одной дороге — которая проходит через охраняемую территорию соседнего земельного участка с «православными» виноградниками.

Представители патриархии эти сообщения пока не комментировали.