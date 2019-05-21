«Банк Санкт-Петербург» пожаловался в ФАС, Минфин и Ассоциацию российских банков на нарушение Минкультом конкуренции

«Банк Санкт-Петербург» пожаловался в Федеральную антимонопольную службу, Минфин и Ассоциацию российских банков на нарушение конкуренции со стороны Министерства культуры, — сообщает Коммерсант. Банк не устроило, что Минкульт рекомендовал подведомственным организациям перевести зарплатные проекты в системно-значимые банки

В Минкульте объяснили, что подготовили рекомендации по поручению вице-премьера Голодец, но сотрудники могут сами выбрать банк, где получать зарплату. Коммерсант отмечает, что аналогичное решение принято в отношении организаций, подконтрольных Министерству спорта.