Трамп запретил бывшему юристу Белого дома, свидетелю расследования Мюллера, давать показания в Палате представителей

Президент США Дональд Трамп запретил бывшему юристу Белого дома, ключевому свидетелю расследования Роберта Мюллера, давать показания в Палате представителей.

Дача показаний бывшего юриста Белого Дома Дона Макгэна в комитете юстиции Палаты Представителей назначена на сегодня, 10 утра по вашингтонскому времени. Но вероятнее всего, Макгэн, ключевой свидетель в расследовании Боба Мюллера, на Капитолийский холм не придет и проигнорирует повестку Конгресса, которой он туда вызван, что является основанием для уголовного преследования. В понедельник вечером Дональд Трамп, как и ожидалось, проинструктировал Макгэна не исполнять требование Конгресса и не давать показания.

В отчете о расследовании Боба Мюллера имя бывшего юриста Белого Дома упоминается по эпизодам с воспрепятствованием правосудию со стороны Трампа. Макгэн дал Мюллеру показания под присягой, что президент Трамп приказал ему опровергнуть репортаж газеты Нью-Йорк Таймс, которая написала, что в июне 2017 года Трамп дал указание юристу найти легальные пути избавиться от спецпрокурора. Макгэн этого делать не стал, так как согласно его показаниям Трамп действительно отдал ему такой приказ летом 2017 года.

Глава комитета юстиции Палаты представителей заранее предупредил Дона Макгэна, что если тот не исполнит повестку, то его обвинят в неуважении к Конгрессу. Если соответствующая резолюция будет принята большинством палаты представителей, что дело будет направлено в Прокуратуру Округа Колумбия или Минюст для возбуждения уголовного дела. Наказание за неуважение к Конгрессу предусматривает штраф 1000 долларов и до одного года тюрьмы. Конгресс также может своими силами арестовать Дона Макгэна с целью принуждения к исполнению повестки.

Две недели назад Комитет юстиции проголосовал за вынесение решения о неуважении к Конгрессу в отношении генпрокурора Уильяма Барра, который не представил полную версию отчета Мюллера. Теперь решение по этому вопросу должна принять вся Палата представителей.