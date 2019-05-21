Совбез ООН отказался от обсуждения украинского закона о языке

С такой инициативой выступила Россия, но большинство членов совета проголосовали против.

Против идеи России провести заседание Совбеза ООН по поводу украинского закона о языке выступили шесть стран, включая США, Францию и Великобританию. Постпред Москвы при ООН Василий Небензя назвал итоги голосования проявлением двойных стандартов, передает ТАСС. По словам дипломата, Россия не может принять аргументы членов Совбеза, которые заявили, что им нужно больше времени на изучение принятого на Украине закона. Небензя напомнил, что совсем недавно Совбез обсуждал российский закон об упрощении выдачи гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Заседание по этому вопросу было проведено через день после того, как президент Владимир Путин подписал документ. Сам украинский закон Небензя назвал «языковой инквизицией» и «бомбой замедленного действия».

Закон, предоставляющий украинскому языку исключительные права на территории страны, был подписан президентом Петром Порошенко 15 мая.