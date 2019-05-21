США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали обсуждение украинского закона о языке в ООН

США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали обсуждение украинского закона о языке в Совете безопасности ООН. На проведении экстренного заседания настаивала Россия. Как заявил российский постпред при ООН Василий Небензя, на Украине вводится «языковая инквизиция». «В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы».