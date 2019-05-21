Владимир Зеленский первым указом принял на себя полномочия главы ВСУ

Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

Согласно Конституции Украины, президент страны является Верховным главнокомандующим ВСУ. В его полномочия входит назначение и освобождение от должностей высшего командования армии, присвоение высших воинских званий, формирование состава Совета национальной безопасности и обороны. Президент может внести в Верховную раду представления о назначении на должность и освобождении от должности министра обороны страны.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.