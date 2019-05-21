Президент Украины Владимир Зеленский призывает США ужесточить санкции против России

«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Нам нужна ваша помощь», — сказал Зеленский на встрече с американской делегацией, в которую вошли министр энергетики СЧША Рик Пери, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон.

Зеленский также выразил надежду на то, что переговоры с президентом Трампом состоятся в ближайшее время, — сообщает пресс-служба украинского лидера.