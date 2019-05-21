Представитель Усманова: Увольнение журналистов Сафронова и Иванова не имеет отношения к статье о  Валентине Матвиенко

Увольнение журналистов Ивана Сафронова и Максима Иванова не имеет отношения к статье о Валентине Матвиенко, — заявил изданию The Bell председатель Совета директоров Коммерсанта, представитель владельца Издательского дома Алишера Усманова, Иван Стрешинский.

По его данным, публикация может быть заказной. Стешинский рассказал, что просил главного редактора Коммерсанта Владимира Желонкина проверить эту информацию, но журналисты отказались раскрыть источник и, — цитирую, — доказать добросовестность своей работы". «Сама эта ситуация является нарушением внутренних правил Издательского дома и субординации», — добавил Стешинский.

Накануне Сафронов и Иванов сообщили, что увольняются не по своей воле, а по решению акционера. Вслед за ними об уходе объявил весь отдел политики Коммерсанта.