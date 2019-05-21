В непосредственной близости от  предполагаемой летней резиденции патриарха Кирилла обнаружена незаконная свалка

В непосредственной близости от предполагаемой летней резиденции патриарха Кирилла в Геленджике обнаружена незаконная свалка строительных отходов. Частично вырубленны реликтовые сосны, внесенные в Красную книгу России, — по сообщает Экологическая вахта по Северному Кавказу. Активисты намерены добиваться возбуждения уголовного дела— сообщает Znak.com

По данным экологов, в 2015 году Министерство природных ресурсов Краснодарского края передало этот участок площадью в три с половиной гектара Московской патриархии в аренду на 49 лет на условиях безвозмездного пользования.