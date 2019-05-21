В Мурманске сегодня простятся с погибшими в катастрофе самолета «Сухой Суперджет 100» в Шереметьево

26 жертв трагедии были жителями региона.

Церемония пройдет в городском Дворце культуры имени Кирова. Попрощаться с земляками смогут прийти все желающие. Затем восьмерых человек похоронят в Мурманске, по одному — в Североморске, Ковдоре, Кандалакше и Полярных Зорях, сообщается на сайте областного правительства. В общегражданской панихиде отказались принимать участие родственники одной из жертв. По данным информагентства СеверПост.ru, они решили провести похороны без лишнего внимания.

Накануне погибших в авиакатастрофе жителей Мурманской области доставили спецбортом из Москвы.

Тела еще 14 северян, по желанию родных, отправят в другие регионы. Сегодня же уроженца Мордовии похоронят в Ковылкинском районе республики.

Трагедия произошла 5 мая. Самолет «Аэрофлота» «Сухой Суперджет 100», выполнявший рейс из Шереметьева в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета и после жесткой посадки загорелся. Из 78 человек, находившихся на борту, 41 погиб, 10 были госпитализированы.

Следствие рассматривает несколько версий случившегося. Основные – ошибка пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.