Итальянская авиакомпания Alitalia отменила более 300 из-за забастовки работников. В акции участвуют пилоты и бортпроводники. Она продлится в течение всего дня. В основном речь идет о внутренних перелетах, а также рейсах между итальянскими и некоторыми европейскими городами. Помимо сотрудников Alitalia, в забастовке примут участие работники нескольких небольших итальянских авиакомпаний. Профсоюзы требуют улучшения условий работы. Также они выражают обеспокоенность относительно будущего Alitalia, которая уже два года испытывает финансовые трудности и не может найти покупателя.