Z Архив новостей новости
5 2 6 31
07:15, 21 мая 2019

Власти Эквадора передали США личные вещи и документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Они остались в посольстве страны в Лондоне после того, как глава расследовательской организации был арестован британской полицией. По словам представителей Wikileaks, в распоряжение американских властей попали две рукописи, над которыми работал Ассанж, все юридические и медицинские документы, а также компьютерное оборудование. Соратники основателя Wikileaks считают случившееся нарушением основных прав и свобод.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Ночная битва за сквер: как горожане пытались помешать строительству храма на Драме В какой-то момент спортсмены подняли руки, стали кричать «За храм!» и расталкивать людей…

5 173 6 53448 14.05
Kекатеринбург, протесты, общество, религия, власть, рпц, омон, фото, события
Блоги

«Бесэдер?» Круглошуточные новости

Отец подкрался незаметно К Дню Победы в Новосибирске установлен памятник Сталину – величайшему государственному деятелю, без которого не было бы не только Победы, но и самой войны…

5 387 6 27419 18.05
Kюмор, события
Блоги

Екатерина Винокурова журналист, член СПЧ

Цель Леши проста: не дать выдвинуться никому, кого он не поддерживает Федермессер — святая. Я знаю, что, если не дай Бог что — идем к ней. Она выше нас с вами, мэрии, президентов и стран. Нюте — просто сил…

5 151 6 17432 14.05
Kобщество, политика, конфликты, мнения
Блоги

Лида Мониава заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком»

Разве не важнее конкретные люди? Нюта может стать депутатом Мосгордумы, и это даст Нюте больше возможностей в организации паллиативной помощи в Москве. Но этот факт почему-то побуждает людей писать публично всякие про Нюту гадости…

5 94 6 7830 16.05
Kполитика, общество, конфликты, благотворительность, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Екатеринбург: рейдеры в рясах и «титушки» Они забывают, что однажды в российской истории своей жадностью, лицемерием, прислужничеством властям уже вызвали к себе такую же ненависть, как и власть…

5 83 6 40140 14.05
Kекатеринбург, протесты, религия, общество, мнения
Блоги

«Мы действительно сомневаемся в том, что смерть папы наступила по естественным причинам» Мы выражаем глубокое сожаление, что доставили неудобство всем, кто пожелал проститься с нашим отцом 12 мая, но просим проявить понимание и разделить нашу озабоченность о реальной причине смерти папы…

5 95 6 40814 14.05
Блоги

Станислав Крючков журналист «Эха Москвы»

На Красной площади прошла церемония приема школьников в ряды пионеров Там же состоялась и торжественная линейка, посвященная 95-летию присвоения пионерской организации имени Ленина…

5 124 6 11613 19.05
Kмосква, кпрф, дети, общество, видео, события
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Зачем нужен храм без паствы Потому как что с тех взять, с обычных прихожан то, тем более в условиях все больше усугубляющегося экономического кризиса— «с паршивой овцы и шерсти клок», гораздо выгодней перейти к тем, кто этих овец уже остриг, как  к оптовикам…

5 100 6 9982 16.05
Kполитика, общество, события
Интервью A-Team

Любовь Соболь гость: Любовь Соболь юрист ФБК, кандидат в Московскую городскую Думу от Арбата, Пресни и Хамовников

Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…

5 143 6 15562 15.05
#слушать 50:43 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kобщество, политика, выборы
Блоги

Митрополит Иларион: Церкви строятся там, где на это есть запрос верующих Количество противников строительства храма исчисляется сотнями, тогда как сторонников этого строительства — многие десятки тысяч…

5 159 6 17538 18.05
Kекатеринбург, религия, протесты, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

В отношениях России и США всегда есть «но» Можно о чём угодно договариваться и с Болтоном, и с Помпео, и  даже с Трампом, но пока из Москвы не будет твердо и убедительно заявлено, что Россия не будет вмешиваться в американские выборы, результатов не будет…

5 50 6 5688 18.05
Kсша, рф, путин, политика, мнения
Блоги

Владимир Зеленский: Каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда….

5 463 6 55595 18.05
Kукраина, рф, крым, политика, зеленский, мнения
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Плевок в посла – откуда ветер? Нервный израильский архитектор хорошо поработал на избирательную кампанию польских националистов. Плевок в посла, может, и дает выплеск адреналину, но попадаешь в себя….

5 89 6 10934 17.05
Kпольша, израиль, общество, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Уленшпигель из Бурятии Неизвестно, были ли «заключенные» настоящими, или это было постановочное действие, но если бы такое видео сняли в Америке — даже не для конкурса, то участники этого шоу с волчьими билетами вылетели бы с работы…

5 85 6 22318 14.05
Kфсин, бурятия, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим! А что касается Крыма, то полуостров в марте 2014 года навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России…

5 218 6 26868 20.05
Kполитика, общество, украина, зеленский, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Нужно не перетягивать канат и не ругаться, а сесть и договориться Владимир Путин: Нужно не перетягивать канат и не ругаться, а сесть и договориться Президент предлагает провести опрос жителей Екатеринбурга по вопросу о строительстве храма…

5 95 6 12315 16.05
8читать ;смотреть
Kпутин, екатеринбург, общество, рпц, конфликты, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Абхазская оппозиция перекрыла два участка трассы к Сухуми В МВД республики предупредили, что такие действия незаконные и будут пресекаться

5 5 6 1948
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Что меня возмутило в Екатеринбурге? Меня возмущает, что попы делают за меня мою работу и делают ее лучше, чем я…

5 110 6 159630 15.05
#слушать 50:15 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование
Как вы думаете, протест в Екатеринбурге:
5 71 6 36874 14.05
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Путин приказал снести сквер, на его месте построить церковь Комментаторы обрадовались сообщению о том, что Путин предложил провести опрос. Но на самом деле он четко и недвусмысленно приказал: уничтожить сквер, поставить церковь, ну и сделать «опрос»...

5 234 6 318531 19.05
Kекатеринбург, путин, рпц, общество, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Бои в Екатеринбурге: правда, которую не расскажут по телевизору Бои в Екатеринбурге: правда, которую не расскажут по телевизору В отличие от Бекхэмов, Алтушкину одного особняка на Холланд Парк показалось мало. Мы обнаружили еще и отдельную квартиру Татьяны Алтушкиной через несколько домов по этой же улице. Скромная пятикомнатная…

5 373 6 277340 16.05
8читать ;смотреть
Kрасследования, коррупция, екатеринбург, религия, конфликты, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7840654
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4044388

Сегодня в эфире