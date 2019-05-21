Китайской компании Huawei разрешили временно возобновить работу в США

Американское министерство торговли выдало соответствующую генеральную лицензию. Китайская корпорация получит право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств. Срок действия лицензии рассчитан на три месяца. Министерство торговли внесло несколько дней назад Huawei в черный список. Компанию подозревают в деятельности, которая идет вразрез с национальной безопасностью и внешней политикой Штатов.