Госдума планирует рассмотреть сегодня в в третьем чтении законопроект о допуске родственников больных в реанимацию

Госдума планирует рассмотреть сегодня в окончательном в третьем чтении законопроект о допуске родственников больных в реанимацию.

Он должен улучшить общую ситуацию в отделениях, — рассказал ранее «Эху» один из авторов документа, академик РАН и заслуженный врач России Николай Герасименко.

Герасименко призвал не бояться этого закона и напомнил, что уже порядка 20-ти открытых реанимаций успешно работают.