Для американского Конгресса сегодня проведут брифинг по ситуации с Ираном

Отношения между странами накалились, после того как Вашингтон возобновил нефтяные санкции, а Тегеран отказался от части обязательств по ядерной сделке.

Соединенные Штаты видят новые угрозы своим интересам в регионе со стороны Ирана. Администрация США направила в Персидский залив авианосец «Авраам Линкольн» и эскадрилью бомбардировщиков, кроме того, сообщалось о готовности перебросить в регион более 100 тысяч военных. В конгрессе действиями Белого дома обеспокоены, поскольку там не до конца понимают основания для укрепления военных позиций. На прошлой неделе закрытый брифинг по Ирану провели для высокопоставленных членов парламента, а сегодня посвятить в детали конфликта собираются и остальных конгрессменов. Также с докладом об угрозе со стороны Ирана пригласили выступить бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана. Напомню, что для ведения военных действий должно быть получено одобрение Конгресса. При этом в Белом Доме утверждают, что не хотят войны с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его планы относительно Ирана ограничиваются «экономическим вторжением», но он не допустит появления у исламской республики ядерных вооружений.