Увольнение двух журналистов «Коммерсанта» руководство медиахолдинга объясняет подозрениями в заказной публикации

Председатель совета директоров Иван Стрешинский сказал изданию The Bell, что речь идет о той самой статье, где говорилось о возможной отставке Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. Журналисты отказались назвать главному редактору газеты свои источники. Сами авторы публикации отрицают обвинения. Об увольнении Ивана Софронова и Максима Иванова стало известно накануне. После этого сотрудники отдела политики «Коммерсанта» написали в знак протеста заявления об уходе. В руководстве медиахолдинга сказали, что эти документы рассмотрят сегодня, но считают такой шаг попыткой давления.