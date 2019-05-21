В сквере в центре Екатеринбурга, где планируют возвести Храм святой Екатерины, начали разбирать стройплощадку и забор

На прошлой неделе там проходили протесты защитников сквера.

Забор планируют демонтировать «ради мира и согласия». Об этом агентству «Интерфакс» сообщил директор фонда святой Екатерины, инициировавшего строительство, Александр Андреев. По его словам, с подобной просьбой обратился митрополит Екатеринбургский Кирилл. Сроки демонтажа он не уточнил, но отметил, что по его завершению фонд планирует восстановить газон сквера, который, как считает Андреев, был поврежден в ходе акций протеста. Вместе с тем он подчеркнул, что демонтаж забора не означает прекращения строительства, поскольку стройплощадка по-прежнему остается за фондом на законных основаниях. Тем временем интернет-издание «Екатеринбург онлайн» сообщает, что с территории сквера вывозят вагончики и строительный материал. Кроме того, начали демонтировать временный забор. Между тем установленные несколько дней назад массивные ограждения пока что остаются на своем месте.

Накануне власти Екатеринбурга объявили о сборе предложений по альтернативным площадкам для строительства храма.