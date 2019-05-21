Зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций выросло более чем на 20%

Сейчас оно составляет 85 миллиардов рублей, сказал агентству РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, член фракции КПРФ Сергей Гаврилов. Такую сумму, добавил он, насчитали в Росфинмониторинге. При этом, утверждает парламентарий, лишь чуть более половины этих средств составляют открытую часть. Вопрос о том, куда идут такие средства, Гаврилов намерен обсудить сегодня на заседании комитета.