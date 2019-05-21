Возможность принятия у себя аналога американского «Акта Магнитского» планируют обсудить депутаты Бундестага

За принятие такого закон выступил глава внешнеполитического комитета немецкого парламента, член фракции Христианско-демократического союза Норберт Рёттген. Пока он собирается провести консультации с членами других парламентских партий, пишет газета Tagesspiegel. «Акт Магнитского» помимо Штатов, ранее приняли Канада, Великобритания, Латвия, Литва и Эстония. Закон предполагает персональные санкции в отношении россиян, которые обвиняются в коррупции и нарушении прав человека.