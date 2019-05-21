Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ужесточить санкции против России

На встрече с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем глава государства назвал окончание войны в Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов. Санкции в отношении Москвы, по мнению Зеленского, дают шанс на изменение ситуации в зоне конфликта. Новый президент Украины также рассчитывает на ЕС при консультациях по договору на транзит российского газа. Ранее Зеленский призвал усилить антироссийские санкции со стороны США.