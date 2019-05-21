Неизвестные вновь украли знак «Запрещено разговаривать с незнакомцами» у Патриарших прудов в Москве

Столичный музей-театр «Булгаковский дом» уже обратился в полицию. Как рассказали агентству ТАСС в заведении культуры, знака с изображением силуэтов героев романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — Воланда, Коровьева и кота Бегемота – уже похищали год назад. В минувшую субботу табличка была восстановлена на своем историческом месте. Разрешение столичных властей на ее установку у организаторов есть.