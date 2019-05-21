Здание Государственной думы в Москве могут признать аварийным

Строители нашли две пустоты в фундаменте под залом пленарных заседаний. Если будет обнаружена еще одна пустота, то это значит, что зал вместе с депутатами может рухнуть в подвал, сказал агентству ТАСС вице-спикер нижней палаты, член фракции ЛДПР Игорь Лебедев. Ожидалось, что уже в этом году начется ремонт зала. Он должен продлиться больше года. На время ремонта депутаты собираются проводить пленарные заседания в Колонном зале Дома союзов.