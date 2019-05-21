Эйфелеву башню в Париже закрывали накануне на несколько часов из-за попытки неизвестного забраться на нее. Туристов пришлось эвакуировать. Мужчина, который забрался на башню, несколько часов провел на одном из пролетов. Сообщалось, что он отказывался спускаться. Поздним вечером в официальном твиттере башни появилось сообщение, что ситуацию уже удалось взять под контроль. Сегодня она заработает в обычном режиме. О мотивах человека, который залез на сооружение, не сообщается.