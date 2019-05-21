В Екатеринбурге начали убирать забор вокруг места строительства храма в городском сквере

Рабочие разобрали секции временного ограждения, пишет местное издание E1. Также из сквера стали увозить стройматериалы. Убрать забор накануне попросил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. По его мнению, ограждение превратилось в символ раздора. Начало работ на месте, где хотят построить храм, спровоцировало акции протеста на прошлой неделе. После рекомендации президента Владимира Путина провести опрос горожан по теме строительства храма, работы были приостановлены.

Тем временем активисты из сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» объявили о планах провести здесь субботник, когда завершится демонтаж.