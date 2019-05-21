Финальный эпизод «Игры престолов» не показали в Китае из-за торговых споров с США

Решение о запрете трансляции приняло китайское правительство, пишет газета The Wall Street Journal. По данным местного видеоресурса, который владеет правами на показ сериала, последний сезон «Игры престолов» посмотрели в Китае уже 550 млн. раз. На прошлой неделе центральное телевидение Китая, как пишет газета, изменило обычную сетку вещания и стало показывать фильмы на антиамериканскую тематику. Вашингтон ранее объявил о повышении пошлин на китайские товары. Спустя несколько дней о подобных ответных шагах предупредили в Пекине.