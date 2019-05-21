Эстония обвинила российский военный самолет в нарушении воздушных границ республики

Это произошло на севере страны в субботу, нарушителем был Ту-154 военно-морского флота России. Самолет находился в воздушном пространстве республики менее минуты, на связь с эстонскими службами он не выходил. Его транспондер, который отвечает за распознавание, был включен. Накануне в Таллине был вызван в МИД страны посол России, ему вручили ноту. Эстонская сторона отмечает, что это первое подобное нарушение ее воздушной границы с начала года.