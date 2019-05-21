Движение в защиту прав избирателей «Голос» связывает задержание одного из руководителей с его работой

Член совета организации Роман Удот, по словам его адвокатов, обвиняется в угрозе убийством. Поводом для расследования стал его конфликт с сотрудницей телеканала НТВ, которая весной прошлого года снимала активиста в аэропорту на телефон. По словам сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца, уголовное дело стало результатом давления и преследования, которым подвергается его коллега, его родители и ребёнок, в связи с активной деятельностью по разоблачению фальсификаций на выборах.