Журналисты «Коммерсанта» предупредили, что не смогут в ближайшее время писать о российской политике

Из-за конфликта с акционером они лишены возможности «качественно и непредвзято освещать» события в России, говорится в обращении коллектива издательского дома. Накануне стало известно, что специальный корреспондент Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов вынуждены покинуть издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Уволенных сотрудников решили поддержать их коллеги. Заявление об уходе написал весь отдел политики. Тем временем представитель владельца ИД «Коммерсантъ» Алишера Усманова сказал, что он не вмешивается в редакционную политику и не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов.