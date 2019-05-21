Россия резко увеличила поставки нефти в США

Это произошло на фоне санкций против Венесуэлы и сокращения добычи членами ОПЕК, пишет издание РБК. По данным аналитиков, только за первую половину мая 13 судов из России доставили в США 5 млн барр. нефти и нефтепродуктов. Еще 5 млн. баррелей, по сведениям агентства Bloomberg, Штаты получили за последние 5 месяцев. В начале года Вашингтон ввел санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA и ее американской «дочки» Citgo Petroleum. Объем экспорта нефти из Венесуэлы после этого упал на 40%.