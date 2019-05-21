Власти Эквадора передали США личные вещи и документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Они остались в посольстве страны в Лондоне после того, как глава расследовательской организации был арестован британской полицией. По словам представителей Wikileaks, в распоряжение американских властей попали две рукописи, над которыми работал Ассанж, все юридические и медицинские документы, а также компьютерное оборудование. Соратники основателя Wikileaks считают случившееся нарушением основных прав и свобод.