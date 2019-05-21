Московская полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Романа Удота

Его подозревают в угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью, пишет сайт ОВД-Инфо. По словам адвоката Удота, дело связано с его конфликтом с журналисткой НТВ в московском аэропорту «Шереметьево». Больше года назад активиста задерживали по подозрению в краже мобильного телефона корреспондентки. Сам Удот настаивал, что отобрал телефон у журналистки из-за того, что та снимала вопреки его требованиям прекратить. За несколько дней до этого на НТВ вышел материал с обвинениями в адрес руководителей движения «Голос».