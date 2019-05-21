Президент Украины Владимир Зеленский попросил США ужесточить санкции против России

Накануне он провел встречу с представителями Белого дома, которые прибыли в Киев на инаугурацию Зеленского. По словам нового президента Украины, самостоятельно преодолеть противостояние с Россией Киев не сможет. В начале мая с просьбой об усилении антироссийских санкций к канцлеру Германии Ангеле Меркель обратился экс-президент Украины Петр Порошенко. Он объяснял это решением Москвы о выдаче российских паспортов в Донбассе.