Госдума рассмотрит сегодня в третьем, окончательном чтении законопроекты об электронном голосовании в Москве

В виде эксперимента его хотят провести на нескольких участках уже осенью, во время единого дня голосования. В столице планируется открыть 30 участков, на которых смогут, по предварительным данным, проголосовать жители 16 регионов. Также предусматривается пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму. Его могут организовать в одном или нескольких одномандатных избирательных округах города.