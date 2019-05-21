Совокупный капитал Петра Порошенко за время его работы президентом Украины уменьшился почти вдвое

Он покинул список украинских миллиардеров. Причиной стали общий экономический спад в стране и закрытие российского рынка для компании Порошенко Roshen, передает агентство Bloomberg. Сейчас состояние экс-президента оценивают в $705 млн. Самым ценным его активом является кондитерский холдинг Roshen. Как отмечает агентство, за пять лет многие богатейшие люди Украины также ощутили последствия вооруженного конфликта на востоке страны и экономического спада.