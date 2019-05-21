Решение по поводу увольнения 11 журналистов «Коммерсанта» руководство издательского дома будет принимать уже сегодня

Как сказал агентству «Интерфакс» гендиректор и главный редактор газеты Владимир Желонкин, он расценивает такой шаг журналистов как попытку давления. Накануне все сотрудники отдела политики подали заявления об уходе, протестуя против увольнения двух коллег, Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова. По словам самих уволенных, поводом стала статья о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.