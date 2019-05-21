ГД рассмотрит в окончательном чтении проект закона, разрешающего родственникам пациентов посещать их в реанимации

Госдума сегодня рассмотрит в окончательном третьем чтении проект закона, который разрешает родственникам пациентов посещать их в реанимации.

Проект закона обязывает медучреждения давать возможность родственникам посещать близких в реанимации или в палате интенсивной терапии. Депутаты разрабатывали документ вместе с Минздравом. На согласование позиции ушло много времени, признал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, у родителей, супругов, детей скоро появится возможность быть рядом с близкими людьми в тяжелые моменты их жизни. При этом медицинскому ведомству ещё надо разработать регламент посещений. Вопрос с допуском в реанимацию родственников тяжелобольных многие годы остаётся нерешённым. Три года назад актёр Константин Хабенский на прямой линии с президентом Путиным предложил расширить возможность посещать любых пациентов в реанимации, а не только несовершеннолетних. Президент поручил это сделать Минздраву. В интернете тогда же появилась петиция с требованием пускать родных тяжелобольных в реанимационную палату. Её подписали почти 400 тысяч человек.

ОТВОДКА:

Профильный комитет рекомендовал Госдуме обсудить сегодня документ и окончательно принять его в виде закона.